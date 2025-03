Infinix prezentuje najnowsze autorskie technologie, m.in. potrójnie składanego smartfona oraz ładowania energią słoneczną

W przeciwieństwie do konwencjonalnych urządzeń składanych, które po prostu rozszerzają się do większego ekranu, ZERO Series Mini Tri-Fold oferuje wiele trybów użytkowania. Stoi pionowo, umożliwiając korzystanie z niego bez użycia rąk. Dzięki innowacyjnemu paskowi można go bezpiecznie przymocować np. do sprzętu na siłowni, kierownicy roweru, deski rozdzielczej samochodu czy do paska torby, wykorzystując go do nawigacji lub jako kompaktowy aparat fotograficzny.

Smartfon pozwala też na jednoczesne korzystanie z dwóch ekranów, umożliwiając np. videorozmowę na jednym z nich i przeglądanie treści na drugim w tym samym czasie, lub np. jednoczesne nagrywanie filmów głównym obiektywem i korzystanie z obiektywu do selfie.

Ładowanie energią światła wspomagane algorytmami AI

Infinix zaprezentował również technologie SolarEnergy-Reserving oraz E-Color Shift 2.0. Pionierska technologia SolarEnergy-Reserving łączy zaawansowaną technologię fotowoltaiczną z inteligentnymi algorytmami AI. Specjalne etui gromadzi energię ze światła zarówno dziennego jak i sztucznego i płynnie przekazuje ją do smartfona. Algorytmy sztucznej inteligencji regulują pozyskiwanie energii w czasie rzeczywistym, umożliwiając jej wydajne magazynowanie do 2 W, z potencjałem zwiększenia tej wartości.

Integralną częścią tej innowacji jest oparta na sztucznej inteligencji technologia bezprzewodowego ładowania „Sunflower”, inspirowana roślinami heliotropowymi, które naturalnie zwracają się w stronę światła. Wykorzystując inteligentne pozycjonowanie światła i techniki transmisji, system dynamicznie dostosowuje się do warunków oświetleniowych, zapewniając wydajny pobór energii w zasięgu do 3 metrów. Przyszłe iteracje mają na celu rozszerzenie tego zasięgu.

E-Color Shift 2.0 rozszerza możliwości pierwszej iteracji tej technologii, pozwalając użytkownikom personalizować wygląd urządzenia poprzez dynamiczne, interaktywne przejścia kolorów w oparciu o wybrane preferencje i czynniki zewnętrzne. Dzięki sztucznej inteligencji tylna obudowa telefonu inteligentnie dostosowuje się np. do pogody czy kolorystyki otoczenia.