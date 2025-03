Światowa premiera najnowszych innowacji Infinix: zestaw funkcji Infinix AI∞ Beta Plan, seria smartfonów NOTE 50, oraz inteligentny ekosystem AIoT Family

Infinix AI∞ Beta

To innowacyjny zestaw narzędzi dających użytkownikom dostęp do najnowszych technologii wykorzystujących sztuczną inteligencję, wspierających kreatywność, produktywność i rozrywkę. Oferując możliwość korzystania z DeepSeek i takie rozwiązania jak One-Tap Infinix AI∞, dające dostęp do ponad tysiąca inteligentnych funkcji jednym dotknięciem, pozwala na łatwe wykorzystanie sztucznej inteligencji w codziennych zadaniach.

Wprowadzając na rynek Infinix AI∞ Beta Plan chcemy dać siłę dzisiejszej młodzieży, pozwalając jej bezpośrednio doświadczyć innowacji napędzanych przez sztuczną inteligencję. To coś więcej niż tylko ulepszenie produktu – to technologiczna rewolucja, która zachęca nie tylko młodych ludzi do eksplorowania, eksperymentowania i poszerzania granic roli sztucznej inteligencji w codziennym życiu. Wierzymy, że korzystanie z AI powinno być zabawne, intuicyjne i głęboko osadzone w sposobie, w jaki żyjemy, pracujemy i tworzymy – mówi Tony Zhao, dyrektor generalny Infinix.

W ramach Infinix AI∞ Beta dostępne są również inteligentne rozwiązania usprawniające wirtualne rozgrywki – np. AI Magic Box przyspiesza dialogi i automatycznie zbiera ekwipunek, a ZoneTouch Master dostosowuje sterowanie do nawyków gracza, zwiększając precyzję.

Seria NOTE 50

To właśnie najnowsza seria smartfonów Infinix NOTE 50 jako pierwsza linia urządzeń marki jest zintegrowana z One-Tap Infinix AI∞. Oferuje m.in. intuicyjne narzędzia do kreatywnego tworzenia, a także – w modelach NOTE 50 Pro+ 5G i NOTE 50 Pro – zaawansowane funkcje monitorowania zdrowia w czasie rzeczywistym. Wszystkie Note z serii NOTE 50 są wyposażone w ekran AMOLED z częstotliwością odświeżania 144 Hz.

Ramki nowych smartfonów wykonano z metalu ArmorAlloy™, zapewniającego wysoką wytrzymałość potwierdzoną certyfikatem TUV. Innowacyjna technologia jego wytwarzania pozwoliła obniżyć masę urządzeń o 10 proc. i poprawić odprowadzanie ciepła. Urządzenia wyposażono w wysokiej klasy głośniki z dźwiękiem dostrojonym przez ekspertów z JBL.

W serii NOTE 50 wdrożono najnowsze rozwiązanie Infinix All-Round FastCharge 3.0, wprowadzające zaawansowaną technologię zarządzania energią, zabezpieczającą i wydłużającą żywotność baterii, umożliwiającą ładowanie przewodowe do 100 W oraz bezprzewodowe do 50 W w najwyższym modelu z serii. NOTE 50 Pro+ 5G wyposażono ponadto w peryskopowy teleobiektyw ze stukrotnym zoomem i bezstratnym sześciokrotnym zoomem z funkcją Infinix AI∞ RAW, umożliwiającą robienie ostrych i wyraźnych zdjęć również w słabym oświetleniu.

Informacje o polskiej premierze smartfonów z serii NOTE 50 przekażemy wkrótce.

Inteligentny ekosystem AIoT Family

Infinix rozwija szeroki ekosystem AIoT, obejmujący takie produkty jak słuchawki douszne AI Buds, pierścień AI Ring i okulary AI Glasses. AI Buds, wyposażone w etui ładujące z dotykowym ekranem, zapewniają m.in. tłumaczenie w czasie rzeczywistym w 162 językach i aktywną redukcję hałasu. AI Ring oferuje wspomagane sztuczną inteligencją funkcje monitoringu zdrowia i długi czas pracy na baterii. AI Glasses zapewniają doskonały dźwięk i inteligentnego asystenta, a AI Glasses Pro dodatkowo są wyposażone w obiektyw HD do rozpoznawania scen i obiektów oraz tłumaczeń na żywo.

Premiera nowych rozwiązań Infinix to początek ery „Gen Beta” – rewolucji AI, w której technologia sztucznej inteligencji staje się bardziej intuicyjna, angażująca i dostępna dla każdego.