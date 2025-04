Infinix HOT 50 Pro+: najcieńszy na świecie smartfon z zakrzywionym ekranem i pierwszy z certyfikatem 5-letniej płynności działania oraz wytrzymałością do 1600 cykli ładowania

Taki poziom wytrzymałości jest współcześnie rzadkością. Większość smartfonów zachowuje około 80% wyjściowej wydajności po mniej więcej 500 pełnych cyklach ładowania, czyli, przy standardowym użytkowaniu, około 2 latach. W przypadku serii HOT 50 celem Infinix było wyznaczenie nowych standardów w zakresie żywotności baterii w bardzo poręcznym i cienkim telefonie – mówi Ryszard T. Lindner, zarządzający marką w Polsce, na Węgrzech i w krajach bałtyckich. – To nie tylko zwiększenie wygody użytkowania, ale też istotny krok w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju i redukcji ilości odpadów elektronicznych. Zbudowane z zaawansowanych materiałów i wyposażone w funkcję inteligentnego zarządzania energią smartfony z serii HOT 50 pozwalają użytkownikom skupić się na tym, co dla nich najważniejsze, bez konieczności ciągłego martwienia się poziomem naładowania telefonu.

Smartfon Infinix HOT 50 Pro+ to najcieńszy na świecie smartfon z zakrzywionym ekranem, jego grubość wynosi zaledwie 6,8 mm. Mimo to mieści baterię o pojemności 5000 mAh z funkcją ładowania do 33 W. Pozwala ona na naładowanie go od 1 do 50% w 26 minut. Kwadrans ładowania wystarczy na ponad 8 godzin rozmów i prawie 6 godzin oglądania video.

Polaków stresuje możliwość rozładowania się telefonu

Pojemna i wytrzymała bateria to must-have dla ¾ polskich użytkowników smartfonów, jak wynika z reprezentatywnego badania Infinix. Tyle samo badanych przyznaje, że regularnie towarzyszy im stres związany z możliwością rozładowania się baterii w telefonie. Prawie ⅓ ankietowanych unika korzystania ze smartfona poza domem, jeśli wie, że nie będzie miała możliwości podładowania go w międzyczasie, a nieco ponad ¼ zawsze nosi ze sobą powerbank.

Infinix skupił się na optymalizacji zarówno technologii wykonania, jak i oprogramowania smartfonów z serii HOT pod kątem jak najdłuższej płynności działania. Długotrwałą wytrzymałość HOT 50 Pro+, oprócz żywotnej baterii, zapewnia też solidna konstrukcja obudowy – urządzenie spełnia normę pyło- i wodoszczelności IP 54, a wyświetlacze są chronione szkłem Corning® Gorilla®, zapewniającym doskonałą ochronę w razie upadku czy zadrapania.

Infinix HOT 50 Pro+ w rekomendowanej cenie od 1099 zł jest dostępny w autoryzowanym sklepie oraz największych sieciach handlowych. W serii HOT dostępne są również modele HOT 50 Pro, HOT 50 oraz HOT 50i.

Marka jest obecna w Polsce od ponad 2 lat, w tym czasie sprzedała już 300 tysięcy smartfonów. W polskim portfolio pojawiło się już ponad 30 modele smartfonów z różnych półek cenowych z serii ZERO, NOTE, HOT i SMART. W ofercie Infinix są obecne również akcesoria: dwa modele smartwatchy, sześć modeli słuchawek bezprzewodowych w różnych kolorach oraz dwa powerbanki.