Wiosenne nowości i promocje Infinix

Słuchawki Infinix XBuds 3 Loop są wyposażone w cztery mikrofony z redukcją szumów otoczenia AI, które dobrze wychwytują głos nawet w hałaśliwym otoczeniu. Zastosowana w nich konstrukcja Open Ear sprawia, że uszy pozostają całkowicie odsłonięte, zapewniając bezpieczeństwo np. podczas biegania. Słuchawki są wodoszczelne, spełniają normę IPX4. Żywotna bateria umożliwia działanie słuchawek z etui do 36 godzin i do 12 godzin w przypadku samych słuchawek.

Jeszcze do niedawna segment słuchawek powietrznych, jak Infinix XBuds 3 Loop, był zupełną niszą, ale dziś rośnie coraz bardziej dynamicznie. Odbiorcy cenią sobie połączenia komfortu słuchania z jednoczesną możliwością słyszenia dźwięków z otoczenia. Jest to szczególnie ważne w kontekście bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów na zewnątrz – mówi Ryszard T. Lindner, zarządzający marką w Polsce, na Węgrzech i w krajach bałtyckich. – W przypadku większości słuchawek z tej półki cenowej czas działania razem z etui wynosi do 28 godzin. Jednak coraz więcej konsumentów zwraca uwagę na ten aspekt urządzeń elektronicznych, traktując go jako kluczowy element oraz istotny czynnik decydujący o wyborze danego produktu. Użytkownicy oczekują, że ich urządzenia będą gotowe do działania bez konieczności częstego ładowania.

Wybrane smartfony Infinix i smartwatche Infinix XWatch 3 Plus oraz Infinix XWatch 1 można kupić w zestawach z wybranymi akcesoriami Infinix z rabatem w wysokości do 50%. Część akcesoriów jest też obecnie dostępna w cenach sugerowanych obniżonych nawet o 38%.

Akcesoria Infinix są dostępne w autoryzowanym sklepie Infinix i największych sieciach handlowych, od teraz również stacjonarnie.

Bezprzewodowe słuchawki douszne to najczęściej wybierany rodzaj słuchawek – korzysta z nich 41% Polaków. Słuchawek nausznych używa 31% badanych, a przewodowych słuchawek dousznych tylko 19%, jak wynika z przeprowadzonego na zlecenie Infinix badania na reprezentatywnej grupie dorosłych użytkowników i użytkowniczek smartfonów*. Najczęściej z dousznych słuchawek bezprzewodowych korzystają osoby w wieku od 18 do 34 lat (53 proc.) i od 35 do 49 lat (42 proc.). Popularnością wśród polskich użytkowników cieszą się też powerbanki (używa ich 43% respondentów), i smartwatche (40% respondentów). Z ładowarek indukcyjnych korzysta 12% badanych, przy czym znacznie częściej sięgają po nie mężczyźni – 15% w porównaniu do 9% kobiet.

*Reprezentatywne badanie na zlecenie Infinix Polska przeprowadzono w lipcu 2024 r. metodą CAVI na grupie 800 polskich użytkowników i użytkowniczek smartfonów w wieku od 18 do 65 lat.